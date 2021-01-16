Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı
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Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı

16.01.2021 01:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 01:21
Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada zirve mücadelesi veren Roma, ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Lazio'ya konuk oldu.

Karşılaşmaya Lazio, etkili başladı ve 14. dakikada golcüsü Ciro Immobile ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 23. dakikada Luis Alberto'nun golüyle maçta farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında mavi-beyazlıların İspanyol futbolcusu Luis Alberto bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

Lazio'ya sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriç de 83. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0'lık net skorla mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 31'e yükselten Lazio, puan tablosunda 7. basamakta yer aldı.

Ligde bu sezonki 4. yenilgisini ezeli rakibi karşısında yaşayan Roma ise haftayı puansız kapatırken, 34 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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