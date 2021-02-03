Son dakika haber: İtalya'nın bir kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı
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Son dakika haber: İtalya'nın bir kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı

03.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:19
Son dakika haber: İtalya'nın bir kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı

Son dakika haberi... İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı koronavirüse (Covid-19) yakalanmayı yasakladı.

İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı koronavirüse (Covid-19) yakalanmayı yasakladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da alınan karar şaşkınlığa neden oldu. Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki belediye başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.

ŞAŞIRTAN GEREKÇE  

Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi  Belediye Başkanı Piras, " Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine baklacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak" dedi.


- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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