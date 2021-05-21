Son dakika haber... İtalya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... İtalya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haber... İtalya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İtalya, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İtalya, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya, İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Şimdi taraflar bunu sağlamlaştırmayı taahhüt etmelidir. Diyaloğa ve barış müzakerelerine dönüş, şiddet döngüsünü kırmanın tek yoludur. Bölgeye kalıcı barış ve güvenlik getirmeye yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 243'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Son dakika haberleri! Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor
Son dakika haberleri! Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor
Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Burak Sergen Engin Akyürek
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İtalya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:41:35. #1.15#

title