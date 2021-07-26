Son dakika haber... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Tunus'taki darbeyi görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Tunus'taki darbeyi görüştü

Son dakika haber... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Tunus'taki darbeyi görüştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesinde Tunus'taki darbeyi ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesinde Tunus'taki darbeyi ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun, Borrell ile Tunus'taki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Görüşme, İtalya ve Avrupa Birliği'nin, ülkedeki son endişe verici gelişmelere azami dikkat gösterdiğini ortaya koydu ve siyasi ve ekonomik istikrar lehine ortak taahhüt yeniden teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Tunus Parlamento Ofisi: Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz
Tunus Parlamento Ofisi: Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Girik İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Diego Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Tunus'taki darbeyi görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:34:44. #1.14#

title