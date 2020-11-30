Son dakika haber: İtalya'dan Macaristan ve Polonya'nın veto kararına tepki

Son dakika gündem haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma programının Macaristan ve Polonya tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma programının Macaristan ve Polonya tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenleyen Di Maio, toplam 1,8 milyar avroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve kurtarma programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Di Maio, iki ülkenin veto kararına rağmen kurtarma programının durdurulmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, söz konusu programın salgınla mücadele için çok önemli ve gelecek nesiller için kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

İtalyan ve Hırvat bakanlar, imzaladıkları ortak açıklamada, AB'nin Güneydoğu Avrupa bölgesinde genişlemesinin önemini de vurguladı.

Radman, AB'nin Güneydoğu Avrupa'daki genişlemesinin, bölge ülkelerinin istikrarı ve iyi komşuluk ilişkileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Macaristan ve Polonya'nın veto kararı

Bu arada, Macaristan ile Polonya AB bütçesindeki fonların dağıtımını hukukun üstünlüğüne bağlayan mekanizmaya karşı çıkıyor.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindiklerinden, oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyor.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşmıştı.

Geçen günlerde ise Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağladı.

Bu uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija