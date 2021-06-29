Son dakika... İtalya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi
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Son dakika... İtalya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

Son dakika... İtalya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre İtalya'nın Matera kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

İtalya'nın Matera kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantıda bakanlar, 2030 yılına kadar "açlığa son" hedefiyle uyumlu olarak herkes için yeterli beslenmeyi sağlamaya çağıran "Matera Deklarasyonu"nu kabul etti.

Son 2 yılda ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı İtalya'nın Matera kentinde sona erdi. Toplantıda, küresel sağlık, sürdürülebilir kalkınma, iklim ve uluslararası ticaret gibi kilit alanlarda uluslararası iş birliği ve çok taraflı kurumları güçlendirme konuları ele alındı. Toplantıya, ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya ve Türkiye dışişleri bakanları katılırken, Çin, Brezilya ve Avustralya dışişleri bakanları toplantıya video konferans ile bağlandı. Rusya ve Güney Kore ise toplantıya dışişleri bakan yardımcılarını gönderdi.

Bakanların toplantıda, müdahalelerin "ulusallaştırılmasından" kaçınma ve pandemi sonrası toparlanma, uluslararası ticaret, iklim eylemi, yeşil ve dijital geçiş gibi büyük küresel zorluklara koordineli yanıtlar geliştirme ihtiyacının altını çizdiği ifade edildi..

İtalya'nın Afrika kıtasına gösterdiği yoğun ilgiye paralel olarak bakanların, eşitsizlikle mücadelede Afrika'nın desteklenmesi, kadın girişimciliğin ve gençliğin geliştirilmesi ile ekolojik ve dijital geçişi teşvik etmenin önemini yineledikleri açıklandı.

MATERA DEKLARASYONU

Toplantının, uluslararası toplumu kapsayıcı ve dayanıklı gıda zincirleri oluşturmaya ve 2030 yılına kadar "açlığa son" hedefiyle uyumlu olarak herkes için yeterli beslenmeyi sağlamaya çağıran "Matera Deklarasyonu"nun kabul edilmesiyle sona erdiği ifade edildi.

Öte yandan G20 ülkeleri, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 80'inden fazlasını, küresel ticaretin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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