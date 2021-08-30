Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 53 kişi öldü
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Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 53 kişi öldü

Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 53 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 109 bin 803 testte 4 bin 257 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 534 bin 499'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 141 bin 393'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 548'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 artarak 129 bin 146'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 854 artışla 4 milyon 263 bin 960'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 77 milyon 323 bin 138 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 566 bin 607 oldu.

Diğer yandan, İtalya'nın gözde tatil yerlerinden Sicilya Adası, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle düşük riskli "beyaz" kategoriden orta riskli "sarı" kategoriye alındı.

Buna göre, adada bundan böyle açık havada da maske kullanımı zorunlu hale gelirken restoranlarda dörtten fazla kişi bir arada oturamayacak, buna karşın bölgede seyahat kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağı bu aşamada uygulanmayacak.

Kapalı alanlarda ve açık havadaki toplu etkinliklere aşı sertifikası olarak bilinen "Yeşil Geçiş (Green Pass)" belgesiyle katılım şartı uygulamasına devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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