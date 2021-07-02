Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 199 bin 238 testte 794 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 261 bin 582'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 47 bin 779 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 artarak 127 bin 615'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 345 artışla 4 milyon 86 bin 188'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 52 milyon 327 bin 583 oldu. Aşılananların 19 milyon 233 bin 149'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının gidişatına dair haftalık açıkladığı raporunda, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 0,63'e geriledi. Buna karşılık raporda, ülke genelinde Kovid-19'un bulaşıcı türü "Delta" ve "Kappa" varyantlarının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Kenan Doğulu İbrahim Selim
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:25:10. #1.14#

title