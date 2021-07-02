Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 199 bin 238 testte 794 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 261 bin 582'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 47 bin 779 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 artarak 127 bin 615'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 345 artışla 4 milyon 86 bin 188'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 52 milyon 327 bin 583 oldu. Aşılananların 19 milyon 233 bin 149'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının gidişatına dair haftalık açıkladığı raporunda, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 0,63'e geriledi. Buna karşılık raporda, ülke genelinde Kovid-19'un bulaşıcı türü "Delta" ve "Kappa" varyantlarının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin