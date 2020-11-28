Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 686 ölüm

Son dakika haberlerine göre İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 686 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybı ise 54 bin 363'e ulaştı. Ülkede toplamda 720 bin 861 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 789 bin 308 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı