Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 686 ölüm
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Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 686 ölüm

28.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:33
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 686 ölüm

Son dakika haberlerine göre İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 686 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybı ise 54 bin 363'e ulaştı. Ülkede toplamda 720 bin 861 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 789 bin 308 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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