Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 491 ölüm
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Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 491 ölüm

14.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:41
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 491 ölüm

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 12 bin 30 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 491 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 30 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 491 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 737'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 30 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 491 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 737'ye, toplam can kaybı ise 65 bin 11'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 115 bin 617 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 675 bin 109 da aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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