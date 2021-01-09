Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1035 ölüm

Son dakika haberler: İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409 toplam can kaybı ise 80 bin 868 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı