Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1035 ölüm
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Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1035 ölüm

09.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:15
Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1035 ölüm

Son dakika haberler: İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409 toplam can kaybı ise 80 bin 868 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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