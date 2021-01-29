Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 38 bin 118 koronavirüs vakası
29.01.2021 22:44 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:48
Son dakika dünya haberine göre İspanya'da son 24 saatte 38 bin 118 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 38 bin 118 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 830 bin 478'e ulaştı.
- İspanya
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 38 bin 118 kişide daha virüs tespit edildiği, 513 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 830 bin 478'e, toplam can kaybı ise 58 bin 319'a ulaştı.
- İspanya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı