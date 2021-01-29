Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 38 bin 118 koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre İspanya'da son 24 saatte 38 bin 118 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya 'da son 24 saatte 38 bin 118 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 830 bin 478'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 38 bin 118 kişide daha virüs tespit edildiği, 513 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 830 bin 478'e, toplam can kaybı ise 58 bin 319'a ulaştı.

- İspanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı