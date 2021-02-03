İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1322 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 202 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1322 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 202 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1322 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 871 bin 825'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 202 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1322 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 871 bin 825 toplam can kaybı ise 109 bin 335 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı