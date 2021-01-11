Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 529 ölüm

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 169 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 529 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 169 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 529 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 518'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 169 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 529 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 518 toplam can kaybı ise 81 bin 960 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı