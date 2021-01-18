Son dakika haber... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 599 ölüm
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Son dakika haber... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 599 ölüm

18.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:28
Son dakika haber... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 599 ölüm

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 37 bin 535 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 599 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 37 bin 535 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 599 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 433 bin 494'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 37 bin 535 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 599 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 433 bin 494 toplam can kaybı ise 89 bin 960 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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