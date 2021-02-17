İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 738 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 738 ölüm

17.02.2021 20:16 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:20
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 738 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 738 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 738 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 185'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 718 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 738 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 185 toplam can kaybı ise 118 bin 933 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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