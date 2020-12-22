Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

22.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:30
Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 628 artarak, 69 bin 842 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 628 artarak, 69 bin 842 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 318 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 605 bin 955'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 687'ye geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 628 artarak, 69 bin 842'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 315 artarak, 1 milyon 301 bin 573 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 20:31:25. #1.15#
title