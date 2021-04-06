Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 421 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 421 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 421 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 421 artarak 111 bin 747'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 421 artarak 111 bin 747'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 112 bin 962 testte 7 bin 767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 686 bin 707'ye çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, düne göre 14 bin 391 azalarak, 555 bin 705 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 743'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 421 artarak 111 bin 747'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 21 bin 733 artışla 3 milyon 19 bin 255'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 11 milyon 344 bin 180 oldu. Aşılananların 3 milyon 509 bin 838'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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