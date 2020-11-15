İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 318'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 168 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 318, toplam can kaybı ise 51 bin 934 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı