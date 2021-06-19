Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 28 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 28 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 28 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 249 bin 988 test yapıldı, 1197 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 95'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 89 bin 150'ye geriledi.

İtalya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 127 bin 253'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 4 bin 87 artışla 4 milyon 35 bin 692'ye çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 45 milyon 22 bin 254 oldu. Aşılananların 15 milyon 286 bin 319'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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