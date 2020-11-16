Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakası

16.11.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:36
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakası

Son dakika habere göre İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 881'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 504 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 881'a, toplam can kaybı ise 45 bin 733'e ulaştı. Ülkede toplamda 442 bin 364 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 717 bin 784 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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