Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 198 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 198 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 198 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 130 bin testte 5 bin 80 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 116 bin 287'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 373 bin 670'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 158'e geriledi.

Kovid-19 nedeniyle dünden bugüne hayatını kaybedenlerin sayısı 198 artarak 123 bin 31'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 15 bin 63 artışla 3 milyon 619 bin 586'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 24 milyon 215 bin 989 oldu. Aşılananların 7 milyon 468 bin 842'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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