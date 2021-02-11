Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

11.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:20
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte yapılan 292 bin 533 testte 15 bin 146 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

İtalya'da son 24 saatte yapılan 292 bin 533 testte 15 bin 146 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 683 bin 403'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 405 bin 19'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 92 bin 729'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 19 bin 838 artışla 2 milyon 185 bin 655'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 799 bin 617 oldu. Aşılananların 1 milyon 248 bin 904'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kuzeyde bir okul salgın merkezi oldu

Bu arada, Milano kenti yakınlarındaki Bollate Belediye Başkanı Francesco Vassallo, bir ilkokul bünyesindeki anaokulu ve ilkokul kısmında yapılan hızlı testler ve analizler sonucunda 59 kişide Kovid-19'un ilk olarak İngiltere'de görülen daha bulaşıcı ve öldürücü mutasyonuna rastlandığını bildirdi.

Vassallo yaptığı açıklamada, "Tabii ki endişeliyim çünkü bu durumla beraber kesinlikle tedbiri bırakmamamız gerektiğini öğrendik. Ama yerel sağlık çalışanlarına güveniyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Müge Anlı Buse Varol Hande Erçel
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 21:20:59. #1.16#
title