Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

05.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:04
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 14 bin 218 vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 14 bin 218 vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 270 bin 507 testte 14 bin 218 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 611 bin 659'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 429 bin 118'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak, 90 bin 618'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 14 bin 995 artışla 2 milyon 91 bin 923'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 377 bin 520 oldu. Aşılananların 987 bin 995'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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