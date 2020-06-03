Son dakika haber | İtalya'da salgın nedeniyle kapalı olan sınırlar yeniden açıyor Son dakika gelişmesine göre İtalya'da salgın nedeniyle kapalı olan sınırlar yeniden açıyorİtalya, (DHA)- Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ve 10 Mart'ta karantina uygulamasına giren İtalya, aylar sonra sınırlarını tekrar açıyor.

İtalya'da salgın nedeniyle kapalı olan sınırlar yeniden açıyor İtalya, (DHA)- Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ve 10 Mart'ta karantina uygulamasına giren İtalya, aylar sonra sınırlarını tekrar açıyor. İtalya, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Avrupa'da merkez üssüydü. 33 binden fazla kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, aylar süren karantina ve kısıtlamaların ardından sınır kapıları tekrar açılıyor. İtalya ile Fransa arasında yer alan Ventimiglia beldesinde bulunan sınır kapısı bugün açıldı. İtalyan yetkililerden yapılan açıklamada, bugünden itibaren, ülkeye gelen turistlerin İtalya'ya karantina kuralları olmadan girebileceğini belirtti. Kaynak: DHA