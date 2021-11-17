Son dakika haber... İtalya Başbakanı Draghi, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Roma'da görüştü.

Başkent Roma'da başbakanlık sarayı Chigi'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin İtalya Başbakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Görüşmede, 29-30 Haziran 2022'de Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi göz önünde tutularak, Avrupa-Atlantik güvenliği için öne çıkan uluslararası gelişmeler ve NATO'nun uyum süreci ele alındı. NATO ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Atlantik İttifakı'nın Akdeniz'deki rolü de tartışıldı." bilgisine yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İtalya'daki temasları kapsamında yarın da merkezi Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji'nin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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