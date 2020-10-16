Son dakika haber... İsviçre, Kırım Köprüsü ile ilgili Rusya'ya yaptırım kararı aldı
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Son dakika haber... İsviçre, Kırım Köprüsü ile ilgili Rusya'ya yaptırım kararı aldı

16.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:13
Son dakika haber... İsviçre, Kırım Köprüsü ile ilgili Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Son dakika politika haberi... İsviçre, 2 yıl önce yapımı tamamlanan Kırım Köprüsü nedeniyle Rusya'da 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İsviçre, 2 yıl önce yapımı tamamlanan Kırım Köprüsü nedeniyle Rusya'da 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Ukrayna'da iç savaşın ardandan Rusya tarafından Kırım'da tek taraflı referandum yapılmış ve referandum sonuçlarına göre Kırım, Rusya'ya bağlanmıştı. Rusya, Kırım'ı ilhak ettikten sonra yarımadaya hem askeri hem de ekonomik yatırımlarını arttırırken, 2 yıl önce Rusya'nın Krasnodar Bölgesi ile Kırım'ı bağlayan 18 kilometrelik Kırım Köprüsü ulaşıma açılmıştı. Geçtiğimiz yıl köprünün demiryolu hattı da açılırken, hem köprünün kara ulaşımının hem de demiryolu ulaşımının açılışlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapmıştı.

Batılı ülkeler tarafından Rusya'nın yaptığı köprü eleştirilmeye devam edilirken İsviçre, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden Kerç Boğazı ve Kırım krizi konusunda Ukrayna'ya destek verdi. Daha önce Kırım Köprüsü konusunda Rusya'dan bazı isim ve kurumları kara listeye alarak yaptırım uygulayan İsviçre, yeni bir açıklamayla köprümün yapım aşamasında aktif rol oynayan 2 kişi ve 4 kuruluşun da kara listeye alınarak yaptırım uygulanması kararının alındığını duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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