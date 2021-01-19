Son dakika haber... İsviçre'de hükümetten seçmenlere, "referandumda peçe yasağına karşı ret oyu" verin çağrısı
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Son dakika haber... İsviçre'de hükümetten seçmenlere, "referandumda peçe yasağına karşı ret oyu" verin çağrısı

19.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:22
Son dakika haber... İsviçre'de hükümetten seçmenlere,

Son dakika haber: İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, 7 Mart'ta yapılacak referandumda "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, 7 Mart'ta yapılacak referandumda "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu.

Resmi verilere göre, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre halkının sadece yüzde 5'ini oluşturan Müslümanlara yönelik yasak tartışmaları ülke gündeminden düşmüyor.

2009'daki referandumda ülkede minare yapılması yasaklandı. 2016'da yüzme dersine katılmayan Müslümanlara vatandaşlık verilmedi.

St.Gallen ve Ticino kantonları ise halihazırda kadınların "yüzlerini tamamen örtmesini" yasakladı.

Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile 7 Mart'ta ülke genelinde yapılacak referandumda seçmelerden peçe yasağı için "evet" oyu istenecek.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu ise bugün aldığı kararla seçmenlere referandumda "Yüzü tamamen örtme yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsviçre genelinde peçe (nikap) takanların sayısının çok az olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Ülke çapındaki bir (peçe yasağı), kantonların egemenliğine ve turizme zarar verecek ve belirli kadın grupları açısından yararsız olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Konsey açıklamasında, yüzünü tamamen örten kadınların çoğunun turist olduğuna ve ülkede kısa bir süre geçirdiğine dikkat çekildi.

İsviçre, zengin Körfez ülkelerinden Arap turistlerin tatil için yoğunlukla tercih ettiği ülke olarak biliniyor.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 100 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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