Son dakika haber: İsveç'te sokak ortasında saldırıya uğrayan polis memuru öldü
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Son dakika haber: İsveç'te sokak ortasında saldırıya uğrayan polis memuru öldü

Son dakika haber: İsveç'te sokak ortasında saldırıya uğrayan polis memuru öldü
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsveç'in Göteborg kentinin Hisingen bölgesindeki Biskopsgarden Mahallesi'nde görev başındayken silahlı saldırıya uğrayan polis memuru yaşamını yitirdi.

İsveç'in Göteborg kentinin Hisingen bölgesindeki Biskopsgarden Mahallesi'nde görev başındayken silahlı saldırıya uğrayan polis memuru yaşamını yitirdi.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornberg, olayın çok üzüntü verici olduğunu belirterek ölen 30 yaşındaki polis memurunun ailesine başsağlığı diledi.

Göteborg Emniyet Müdürlüğünden Klas Johansson "Bu trajik olay, hepimizi derinden etkiledi. Öldürülen polisimiz için 'ulusal yas' ilan edildi. Ülke genelinde bayraklar yarıya inecek." ifadelerini kullandı.

Geniş çaplı soruşturma başlattıklarını kaydeden Johansson, şu ana kadar herhangi bir şüphelinin yakalanmadığını kaydetti.

Olayın arkasında uyuşturucu çetelerinin olduğu öne sürüldü

Sosyal medyaya yansıyan saldırının görüntülerinde, görev başındaki polis memuru, bir kişiyle sohbet ederken aniden silahlı saldırıya uğruyor ve yere düşüyor.

Arkadaşlarının ilk müdahaleyi yapmasına rağmen polis memuru olay yerinde can veriyor.

İsveç medyasında, polisin öldürülmesinin arkasında uyuşturucu çetelerinin olduğu öne sürüldü.

Öte yandan son yıllarda uyuşturucu çetelerinin artışıyla İsveç'te sokak ortasında öldürülen kişi sayısı da arttı.

İsveç Ulusal Suçları Önleme Konseyi (BRA) raporuna göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 2020'de sokak ortasında en fazla silahlı saldırıya uğrayanların yaşadığı ülke İsveç oldu.

2019'da 315 kişi silahlı saldırıya uğradı ve bunlardan 40'ı öldü. 2020'de de 249 kişi silahlı saldırıya uğrarken, 44 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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