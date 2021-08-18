Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu
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Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu

Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İsveç'in güneyindeki Gavle kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İsveç'in güneyindeki Gavle kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, yollarda çökme meydana geldi.

İsveç'in güneyinde yer alan Gavle kentinde aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Selin vurduğu bölgelerde yerleşim yerleri sular altında kaldı. Bazı binaların bodrum katlarında su baskınları yaşanırken, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı. Polis, farklı noktalarda yolların çökmesi nedeniyle vatandaşlardan evde kalmalarını ve araç kullanmamalarını istedi.

Gavle, başkent Stockholm'ün yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

(İHA)

Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu
Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu
Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu
Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu
Son dakika: İsveç'in güneyini sel vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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