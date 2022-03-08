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Son dakika haber... İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin NATO başvurusunun istikrarı bozacağını söyledi

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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Son dakika haber... İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin NATO başvurusunun istikrarı bozacağını söyledi

Son dakika gündem haberine göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO'ya üyeliği başvurusunun Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunu istikrarsızlaştıracağını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO'ya üyeliği başvurusunun Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunu istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, "İsveç mevcut durumda NATO'ya katılmak için bir başvuru yapmayı seçerse, bu, Avrupa'nın bu bölgesini daha da istikrarsızlaştıracak ve gerilimi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) "Lizbon Antlaşması" olarak adlandırılan dış ve güvenlik politikasına atıfta bulunan Andersson, Finlandiya ile üye ülkelerine mektup yazdıklarını kaydetti.

Andersson, mektupta bir AB üyesi saldırıya maruz kaldığında diğer üye devletlerin yardım etmesi gerektiğini hatırlattığını sözlerine ekledi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Avrupa Birliği, İsveç, Güncel, Haberler

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