Son dakika haber: İstinaf Mahkemesi Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu

İSTİNAF Mahkemesi Gezi Olayları'na ilişkin Osman Kavalı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine ilişkin kararı eksiklikler olması nedeniyle bozdu. İstinaf, yeniden inceleyerek karar vermesi için dava dosyasını yerel mahkeme olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

DELİLLER OLMASINA RAĞMEN HÜKMÜN GEREKÇESİNDE DEĞERLENDİRİLMEDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yerel mahkemenin verdiği beraat kararını inceledi ve bozulmasına karar verdi. Daire kararında, "İddianamede sanıklara ait olduğu belirtilen basın açıklamalarının, dijital materyaller ve inceleme raporlarında ortaya çıkan delillerin, sanıkların sosyal medya paylaşımlarının, HTS kayıtlarının, Gezi Parkı Olayları ve sonrasında katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin iddianame kapsamında olup sanıkların üzerine atılı suç fiillerinin delili olarak belirtilen iletişimin kaydedilmesi sonucunda elde elde edilen görüşme içerikleri ile ilgili olarak duruşmalarda savunmalarına yansıyan ve bu görüşme içerikleri ile fiziki takip tutanakları kabul eder nitelikteki beyanlarının hükmün gerekçesinde değerlendirilmemiştir" dedi.

"EYLEMLERİN SÜREKLİLİK GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı emsal göstererek Osman Kavala 'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma veya görevlerini yapmasını tamamen engelleme" suçu bakımından eylemlerinin süreklilik gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kararda Kavala'nın 18 Ekim 2017'de gözaltına alınmasıyla sona eren eylemlerinin bu suç bakımından bütünlük arz edip etmediğinin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

"BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMELİ"Kararda İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma veya görevlerini yapmasını tamamen engelleme" suçunu işlediği belirtildiği, atılı suç bakımından iddianame ve yakalanma tarihlerinin de göz önünde bulundurulmasının ardından olaylar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunup bulunmamasının değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Mahkemelerin gerekirse aynı suç bakımından birleştirilmesi hususu değerlendirildikten sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

BAĞLANTILI BULUNDULARKararda tüm sanıklar bakımından "Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisine 'Çarşı' ve diğer bazı marjinal gruplarca taş ve molotofla saldırılması olaylarını da organize edip yönlendirmeleri" şeklindeki eylemlerle ilgili, başka sanıklar hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden olaya ilişkin yargılamayla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan açılan dava yönünden de aralarında bağlantı bulunduğu kaydedildi. Kararda gerekirse dosyaların bu suç bakımından birleştirilmesi hususunun değerlendirilmesi, tüm delillerin bir arada takdiri ile sonucuna göre bir karar verilmesinde zorunluluk bulunduğu vurgulandı. Kararda tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda suç işlemeye tahrik suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesinin gerektiği ifade edildi.Dava açılmadığının kabul edilmesi halinde, atılı suçtan gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak dava açıldığında bu davaların birleştirilerek sonucuna göre karar verilmesinin gerektiği de kaydedildi.

DOSYA YEREL MAHKEMEYE GERİ GÖNDERİLDİ3. Ceza Dairesi dosyanın yeniden incelenmesi ve hükmün kurulması için dosyanın bozulmasına karar vererek, dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle hükmetti.

NE OLMUŞTUİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Şubat 2020 tarihinde verilen kararda "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme","Mala zarar verme", "Nitelikli yağma" ve "Kasten yaralama" gibi birçok suçtan yargılanan sanıklar Mehmet Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmişti. Verilen beraat kararını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı