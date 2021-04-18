İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
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İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Caddesi yoğun günlerinden birini yaşadı.

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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Caddesi yoğun günlerinden birini yaşadı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstiklal Caddesi'ni doldurdu.   

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, muaf olan turistler İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu. Caddeye girmek isteyenler polis ekiplerince tek tek kontrolden geçirildi. Polis, caddeye girmek isteyenlerin pasaportlarına bakarak turist olup olmadıklarını kontrol etti. Polis maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde anonsta bulundu.

- İstanbul

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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