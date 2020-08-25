Son dakika haber... İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
Son dakika 3. sayfa haberi: Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı.
25.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:55
Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu.
Olay, Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı. Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü. - KIRKLARELİ
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Kaynak: İHA