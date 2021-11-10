Son dakika haberleri: İSTANBUL VE YALOVA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 6 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL merkezli 2 ilde uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 İran uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, 73 kilo 160 gram metanfetamin ele geçirildi. Baskın anları kameralara yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen İran uyruklu şüphelileri İstanbul'da teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerce yapılan 1 aylık çalışmaların ardından Yalova'da metanfetamin yapılan imalathane tespit edildi. Narkotik ekipleri 2 Kasım'da operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'da Beyoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde tespit edilen adresler ve Yalova'daki imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan operasyonlarda, 6 İranlı şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 73 kilo 160 gram metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 19 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler R.L, M.D, A.H, H.Y, M.F.D. ve N.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde sergilendi.