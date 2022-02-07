İstanbul Valisi Yerlikaya Üsküdar'da patlama olan binada inceleme yaptı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Murat KORKMAZ/ - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'da patlama olan binada inceleme yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'da 4. katında patlama olan Abacıdede Apartmanı'ndaki yıkım çalışmalarını inceledi. Vali Yerlikaya buradakilerle sohbet etti. Daha sonra açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Üsküdar ilçemiz, Valide Atik Mahallemizde bugün 13.30 itibariyle hemen ardımızda bulunan Abacıdede Apartmanı, numara 21'de maalesef bir patlama meydana geldi. Patlamanın sebebini henüz İtfaiye Daire Başkanlığı açıklamadı. Ama onların da kanaatleri doğalgaz sıkışması sebebi olduğu yönünde. Kesin rapor ortaya çıkınca bu kamuoyu ile paylaşılacak. Bu patlamadan dolayı maalesef 4 yaralımız var. Birinin durumu ağır. Dr. Lütfi Kırdar Hastanemizde tedavi görüyor. Diğer 3 yaralımız Haydarpaşa Numune Hastanemizde. İl Sağlık Müdürümüzle görüştüm. Saat 19.30 itibariyle bir yaralımız tedavi süreci bitirilerek taburcu edilmiştir. Lütfi Kırdar'daki ağır yaralı ve Haydarpaşa Numune'deki şu an için hayati tehlikesi olmayan kardeşlerimize canı gönülden dua ediyoruz. Rabbim şifalar versin diyoruz." dedi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel