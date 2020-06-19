Son dakika haber | İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı
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Son dakika haber | İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayarak elektronik ortamda karne alan öğrencileri kutladı.

Son dakika haber | İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı
19.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:24

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayarak elektronik ortamda karne alan öğrencileri kutladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "Tatil başlıyor" konulu bir lego filmi paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"7 yaşındaki Mehmet'in filminde söylediği gibi; 'Bugün çok güzel bir gün.' Karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize oyunla, sporla, sanatla, kitaplarla dolu bir yaz diliyorum. İyi tatiller."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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