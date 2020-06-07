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Son dakika haber | İstanbul Valiliği'nden kamu binalarının güçlendirilmesi için ihale daveti

Son dakika ekonomi haberi... İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'daki çeşitli kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik ihale daveti Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haber | İstanbul Valiliği'nden kamu binalarının güçlendirilmesi için ihale daveti
07.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:47

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'daki çeşitli kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik ihale daveti Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de "Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi" başlığıyla yayımlanan davette, "Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası'ndan, Alman Kalkınma Bankası'ndan ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan İstanbul'daki hastane, okul ve idari binaları içeren kamu binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır." ifadelerine yer verildi.

İnşaat sözleşme paketi kapsamında Esenyurt ve Silivri'deki 4 eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecek.

Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak. Teklifin, para birimi cinsinden veya korvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 525 bin TL veya eş değeri bir geçici teminatla 13 Temmuz 2020'de saat 14.00'e kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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