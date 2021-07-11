Son dakika haber! İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
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Son dakika haber! İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Üsküdar'da özel bir hastanenin bodrum katındaki klimadan dumanlar çıkması, hastane içerisinde paniğe neden oldu.

Üsküdar'da özel bir hastanenin bodrum katındaki klimadan dumanlar çıkması, hastane içerisinde paniğe neden oldu.

Olay saat 20: 00 sıralarında Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında bulunan radyoloji bölümündeki klimadan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın hastane çalışanları tarafından söndürülürken paniğe neden oldu. İtfaiye araçlarının hastane önünde durması sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Klimadan çıkan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haber! İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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