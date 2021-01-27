Son dakika haber... İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 34,22'ye yükseldi
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Son dakika haber... İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 34,22'ye yükseldi

27.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:40
Son dakika haber... İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 34,22'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 34,22'ye yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 34,22'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16 oranına kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla birlikte barajlardaki su miktarı yüzde 15,06 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 34,22 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,59, Terkos'ta yüzde 34,83, Sazlıdere'de yüzde 13,73, Alibey'de yüzde 44,21, Büyükçekmece'de yüzde 34,38, Ömerli'de yüzde 37,04, Darlık'ta yüzde 51,57, Elmalı'da yüzde 38,58 Kazandere'de yüzde 36,14 ve Pabuçdere'de yüzde 10,87 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 297 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 725 bin 229 metreküp oldu.

Son 15 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 27 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 65,80, 2013'te yüzde 74,17, 2014'te yüzde 32,66, 2015'te yüzde 85,13, 2016'da yüzde 73,80, 2017'de yüzde 84,63, 2018'de yüzde 73,39, 2019'da 90,69, 2020'de yüzde 55,25, 2021'de ise yüzde 34,22 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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