İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)
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İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binanın çatısında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binanın çatısında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Tıp Fakültesi cerrahi monoblok binasının çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)
İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)
İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)
İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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