Son dakika haber | İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif...
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Son dakika haber | İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif...

25.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:19
Son dakika haber | İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden

Son dakika haberi: İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

İstanbul Siber Şube polisi, sosyal medya üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınırken operasyonların devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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