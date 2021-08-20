Son dakika haber! İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
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Son dakika haber! İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti

Son dakika haber! İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Üsküdar'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Üsküdar'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 300 kişilik aşure dağıtıldı.

Polis ekipleri, dağıtım sırasında, vatandaşlara "sosyal mesafe" ve "maske" kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İkramı alan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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