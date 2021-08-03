Son dakika haber! (İSTANBUL - ÖZEL), Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! (İSTANBUL - ÖZEL), Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre (İSTANBUL - ÖZEL), 'Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı Yabancı uyruklu şahıs, park halindeki otomobillerin camlarını kırdı Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi otoparkındaki otomobillerin camlarını kıran yabancı uyruklu madde...

(İSTANBUL - ÖZEL), 'Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı

Yabancı uyruklu şahıs, park halindeki otomobillerin camlarını kırdı

İSTANBUL - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi otoparkındaki otomobillerin camlarını kıran yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastane personeli olan ve otomobili zarar gören Lütfiye Aydın, yaşananları anlattı.

Olay dün akşam 20.00 sıralarında Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı bir kişi, sinir krizine girince hastanenin otoparkında bulunan dört araca zarar verdi. Şahıs, parke taşı ile 4 otomobilin camlarını kırdı.

4 otomobilin camlarına zarar verdi

Sahiplerinden 2'si doktor, 1'i hasta yakını ve diğeri de hasta karşılama çalışanının aracı olduğu öğrenilen olan dört araç hasar gördü. Hastane otoparkında zarar gören otomobillerini görenler durumu polis ekibine haber verdi.

Şahıs gözaltında

Hastanenin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otomobili zarar gören görevli yaşananları anlattı

Hastane çalışanı olan ve otomobili zarar gören Lütfiye Aydın, "Çalışıyordum hastanedeydim mesainin bitmesine 10 dakika kala arkadaşım aradı. Açık otoparkta araba patlattı dedi. Gittim baktım şok oldum. İki tane doktorumuzun arabasını daha patlattılar, madde bağımlısıymış. Ben bu arabayı yaptıracağım aynı yere tekrar park edeceğim. Yine aynı şeyler olacak. Başkasının başına gelecek. Yani ne kadar sürecek bu olay. İlk defa başıma geliyor. Elim, ayağım titredi, kaldım öyle yani. Benden başka 3 araçta hasar vardı. İkisi doktor birisi hasta yakınının arabasıydı. Şu an herkes endişeli. 3,4 bin lira hasar var yani 1 ay çalışmamız gerekiyor" dedi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın daha önceden sınır dışı edildiği fakat kaçak yollar ile ülkeye yeniden giriş yaptığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber! (İSTANBUL - ÖZEL), Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
Son dakika haber! (İSTANBUL - ÖZEL), Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
Son dakika haber! (İSTANBUL - ÖZEL), Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
Son dakika haber! (İSTANBUL - ÖZEL), Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Çalınan aracını trafikte tanıyıp ihbar etti, kovalamaca sonucu polis kıskıvrak yakaladı
Çalınan aracını trafikte tanıyıp ihbar etti, kovalamaca sonucu polis kıskıvrak yakaladı
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli
Magazin Haluk Levent Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Muslera Eda Erdem Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! (İSTANBUL - ÖZEL), Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 23:50:30. #1.14#

title