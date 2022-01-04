Son dakika haberleri... İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Bursa ve İzmir'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda silah ile uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet'e götürülecek.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri

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