Son dakika haber | İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu