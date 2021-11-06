Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE YAPILAN DEAŞ OPERASYONUNUN DETAYLARI

İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL, (DHA İstanbul merkezli 4 ilde Deaş terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların detayı ortaya çıktı. Terör örgütü mensuplarının sosyal medya üzerinden Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan savaş mağduru çocukların fotoğraflarını kullanarak örgüt için yardım topladıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım Çarşamba günü İstanbul merkezli Şanlıurfa, Batman ve Adana'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan savaş mağduru çocukların fotoğraflarını kullanarak, kurban ve para toplayıp yardım ya da infak adı altında terör örgütü DEAŞ'a finansman oluşturdukları tespit edildi. Örgüt mensuplarının yakalanmamak için farklı kişiler adına banka hesap numaraları verdikleri de tespit edildi. Şüphelilerin 3 kişiler üzerinden 10 bin, 7 bin, ve 4 bin 500 lira gibi rakamlarda ödemeler gerçekleştirdiği belirlendi. 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet