Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
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Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

04.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:51

İstanbul merkezli 4 ilde, eğlence mekanları ile taksi duraklarını tehdit ederek haraç istedikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 4 ilde, eğlence mekanları ile taksi duraklarını tehdit ederek haraç istedikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de eğlence mekanları ve taksi duraklarını tehdit ederek haraç isteyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından İstanbul merkezli Çanakkale, Mardin ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Mesut D.'nin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, pompalı tüfek, sahte 50 bin dolar ve pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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