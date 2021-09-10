Son dakika haber: İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve finansal destek sağladıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul, Manisa ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 7 kişi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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