İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE SENET DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 8 GÖZALTI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL merkezli 3 ilde senet dolandırıcılarına düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini vergi dairesi kurumunda görevli memur olarak tanıtıp, gelen tebligat belgesinde bulunan kutucuk içerisine teslim aldığına ilişkin atılan imzaları senet üzerinde kullanan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin bu yolla toplamda 5 milyon 370 bin lira değerinde senetler düzenledikleri tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüm, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saat 06.30'da İstanbul merkezli Ankara ve Ağrı'da, 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.